La Météo en Tunisie est marquée par des pluies éparses, localement le centre, lundi 03 avril 2023 et des températures en baisse. Les précipitations seront, temporairement, abondantes sur les régions de l’extrême nord et du Cap Bon. Le ciel sera dégagé au sud du pays.

Le vent soufflera fort près de côtes, sur les hauteurs et au sud avec des phénomènes de sable. La mer sera très agitée.

Les températures maximales se situeront entre 15 et 19 degrés au nord et au centre, aux alentours de 12 degrés aux hauteurs, et entre 21 et 25 degrés dans le reste des régions.