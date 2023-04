Le Club Photo de Tunis organise sa 9e balade photographique à la belle étoile et lance un concours

Le Club Photo de Tunis (ACPT) organise sa 9e balade photographique à la belle étoile, vendredi 07 avril. Il s’agit là d’un événement annuel spécial Ramadan 2023. Les inscrits sont invités à participer par la même occasion à un concours photo.

C’est devenu désormais une tradition ramadanesque. La balade est une occasion pour partir à la redécouverte de la médina de Tunis, qui ne cesse de nous fasciner et nous émerveiller telle les histoires d’un livre de contes par son architecture, ses petites ruelles, ses échoppes et ses ambiances magiques et mystiques.

La balade photographique de l’ACPT est ouverte à tous, débutants et confirmés, avec ou sans appareil photo. Le thème du concours est libre; les seuls critères de photos sont le terrain de jeu (la médina) et se terminera à minuit. le Club Photo de Tunis met à la disposition de ceux qui le souhaitent des assistants (anciens membres du club ou membres confirmés) pour leurs donner conseils et astuces et les aider à participer au concours photographique.

Pour participer à la 9ème balade photographique de l’ACPT spécial Ramadan 2023, il faut remplir le formulaire en ligne accessible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZK2CSqmnNFu1ydY95K2asCNJmWGQAEOa0lr2pQk1hV5VJSg/viewform

Toutes les les photos prises lors du concours seront projetées au cours d’une soirée spéciale qui se déroulera jeudi 13 avril. Des prix récompensant les meilleures photos sélectionnées par le jury seront décernés.

Par ailleurs, une pré-balade est prévue pour les membres de l’ACPT avant la rupture du jeûne du 07 avril et dont les places sont limitées.

Le Club photo de Tunis a été fondé en 2010 par un groupe de passionnés de photographie avant de prendre la forme d’une association le 14 septembre 2012. Il s’adresse à tous les amateurs de photographie qu’ils soient débutants ou avancés et a pour mission de diffuser et vulgariser la culture photographique à un large public.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du club photo de Tunis.

Tekiano