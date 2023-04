Le Théâtre de l’Opéra abrite un concert de l’artiste Sofien Safta

L’artiste tunisien Sofien Safta donnera un spectacle au Théâtre de l’Opéra le lundi 10 avril 2023, avec son spectacle Barzakh.

« Nous allons tenter de trouver un fil conducteur entre notre patrimoine et la modernité. Il y a aussi le côté soufisme dans ce spectacle avec la sonorité du Ney… Je suis guitariste et rockeur par excellence, mais en commençant ma formation musicale à l’Institut supérieur de musique, j’ai découvert qu’il y a une autre musique (l’arabe orientale et tunisienne).

Ce mélange, il faut absolument qu’il sorte un produit qui me ressemble. Après 20 ans de musique, il est temps de sortir un timbre et une sonorité qu’il recherche.

En plus dans le monde, nous ne sommes même pas une goutte d’eau dans un océan musical. Mais en exploitant le timbre et la sonorité tunisienne, c’est là où tu laisses ton impact et ton empreinte.

A travers ce spectacle, j’essaye de faire découvrir aux jeunes la musique tunisienne. Une tournée européenne de ce spectacle commencera au mois de mai avec un spectacle à Dar Tunis à Paris, puis en Italie… Depuis le mois de janvier 2023, j’ai lancé ce projet en commençant par le tournage du spectacle à Ennejma Ezzahra ».