Une intelligence artificielle transforme des gribouillis en beaux dessins

L’intelligence artificielle ne cesse d’évoluer! Après MidiJourney qui permet de créer des images à partir de descriptions texte, les internautes peuvent tester l’application web Scribble Diffusion qui transforme des gribouillis en beaux dessins colorés parfois très réalistes.

Accessible gratuitement en ligne scribblediffusion.com permet de transformer un croquis en une image affinée en utilisant l’IA. Il suffit de dessiner quelques chose avec la souris et l’intelligence artificielle vous étonnera avec un résultat parfois improbable.

Le programme prend quelques minutes pour générer des dessins, auxquels on peut ajouter des modifications à sa guise. Plus haut, on lui a demandé d’imaginer un port et une montage à partir du croquis. Ci-dessous, On lui a demandé ici d’imaginer un lapin dans un bol:

Scribble Diffusion est un projet open-source et son code est disponible sur GitHub. Il repose sur une toute nouvelle structure de réseau neuronal appelée ControlNet. Pour cet outil ludique et gratuit, il faut néanmoins ajouter une phrase descriptive ou une commande pour orienter le programme dans la génération de l’image numérique. A tester!

