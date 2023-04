Le Petit Prince en tunisien en version audio par Livox

Le Petit Prince en tunisien sera disponible en version audio. A l’occasion du 80ème anniversaire de la publication du Petit Prince, le conte poétique et philosophique d’Antoine de Saint-Exupéry, Livox Audioboox adapte la traduction tunisienne de l’œuvre intitulée الأمير الصّغرون – Al Amir al saghroun en livre audio.

La traduction en dialecte tunisien de l’œuvre intemporelle, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry a été faite par Dhia Bousselmi. Elle est parue en version papier chez Pop Libris Editions. L’acteur à la voix charismatique Jamel Madani s’est chargé de lire ce livre الأمير الصّغرون – Al Amir al saghroun qui continue à séduire aussi bien les enfants que les adultes.

Le livre audio est une nouvelle manière de découvrir l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry qui mêle le plaisir de la lecture à celui de l’écoute souligne Livox. La lecture portée par la voix de l’acteur est accompagnée par une musique originale composée par Omar Aloulou et la touche finale qui réunit le tout revient à l’ingénieur du son Yazid Chabbi.

LIVOX est une maison d’édition tunisienne de livres audio. Fondée en Tunisie par Zakia Bouassida et Kais Haddad, son objectif est de faciliter l’accès au livre et d’encourager un large public à découvrir la littérature via l’écoute et mettre en valeur les productions tunisiennes afin de faire écouter leurs voix partout dans le monde.

Le catalogue de Livox compte pour le moment quatre livres audio : Al Amir Al Saghroun d’Antoine de Saint-Exupéry, traduit au tunisien par Dhia Bousselmi et la trilogie de Carthage de Sami Mokaddem composée des romans Dix-neuf, Le Sang des Anges et Le Secret des Barcides et réalisée avec le soutien de l’Institut français dans le cadre du projet Livres des deux rives.

Le livre audio numérique “Al Amir Al Saghroun” est disponible en vente à partir du 6 avril 2023 sur les plateformes d’écoute partenaires de Livox dont certaines sont accessibles en Tunisie et d’autres couvrent plus de cinquante pays dans le monde.

