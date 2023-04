Les designers tunisiens invités à participer au programme “Film montor Lab” dirigé par Justine Seymour

Les designers tunisiens sont invités à participer au programme “Film montor Lab” dirigé par Justine Seymour l’illustre costumière de la série Messiah et la série Unorthodox diffusées sur Netflix. Le programme ‘Film Montor Lab’ est lancé par la réalisatrice Ismahane Lahmar.

Le lancement du programme ‘Film montor Lab’ se fera avec 1er atelier sur le thème “Introduction à la conception de costumes pour le cinéma” assuré par la costumière internationale Justine Seymour, qui va partager avec les participants les clés de ses succès dans ce domaine.

Cet atelier hybride, qui durera 4 jours à partir du 5 avril 2023 et aura lieu au siège de la prestigieuse école ESMOD Tunis, a été réfléchi afin de sensibiliser les designers de mode sans emploi, au domaine du cinéma.

Justine Seymour, diplômée de la prestigieuse école australienne de cinéma et de télévision en 2000, a remporté son premier prix pour la meilleure conception de costumes pour un court métrage du Critic’s Circle. Depuis, elle a conçu 14 longs métrages, 27 courts métrages et deux séries à succès. Parmi ses meilleures conceptions : « One Mississippi » de Tig Notaro, « Messiah » et « Unorthodox »de Netflix, pour laquelle elle a été nominée pour un Emmy award et a remporté le prix de la télévision allemande de la meilleure créatrice de costumes en 2020. Justine a également été la créatrice de costumes pour l’adaptation de série d’Apple de «The Mosquito ».

Le ‘Montor Film Lab’ est une série de dix ateliers visant les départements du cinéma, dont l’enseignement manque en Tunisie. Ces ateliers ont pour but de faire ressortir le meilleur des artistes locaux en les formant et leur offrant des opportunités d’emploi dans le cinéma et ce à travers le partage d’expériences et le conseil des mentors qualifiés, praticiens respectés dans leurs domaines.

A noter que ce premier atelier est soutenu par une subvention de Global Media Makers, un partenariat entre Film Independent et le Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’État américain.

Global Media Makers est un programme d’échange culturel conçu pour favoriser les relations entre les professionnels du cinéma américains et internationaux grâce à une formation complète des cinéastes, une formation commerciale, des opportunités de réseautage professionnel et des mentorats sur mesure.

Tekiano avec communiqué