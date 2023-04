Les différents SOS villages d’enfants Tunisie organisent une journée portes ouvertes dimanche 09 avril 2023. C’est une tradition annuelle organisée par l’association qui propose aux visiteurs de découvrir les différents villages SOS de Tunisie.

Les quatre villages de Qamart, Siliana, Mahres et Akouda seront ainsi accessibles au public le 9 avril 2023 pour découvrir les services offerts par les villages et par la même occasion accepter les dons et les zakats sur place.

Il est important de rappeler que SOS Villages d’Enfants Tunisie ne vit que grâce à la générosité des personnes physiques et morales, et à ses partenaires. Ainsi, avec les donateurs, les partenaires, les communautés, les enfants, les jeunes et les familles, les enfants de ses institutions auront la possibilité de grandir avec les liens dont ils ont besoins pour se développer et révéler le meilleur d’eux-mêmes.

Il est possible de faire des dons directement en ligne via ce lien sosve.tn/don-en-ligne . Pour plus d’informations, appelez le numéro 58.371.002 ou consultez la page Facebook SOS Villages d’Enfants Tunisie.

I.D.