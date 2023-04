Météo en Tunisie : Temps clair, quelques nuages et vent fort au sud

La Météo en Tunisie est marquée par un temps clair, jeudi 6 avril 2023, avec des périodes ensoleillées entrecoupées de quelques nuages passagers. Le vent soufflera fort nécessitant de la vigilance au sud.

Il sera accompagné de phénomènes de sable, selon l’Institut national de la météorologie (INM). La mer sera agitée à très agitée dans le Golfe de Gabès et moutonneuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières, entre 20 et 25 dans le reste des régions et atteindront 29 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.