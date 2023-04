Des surprises à Pathé Azur City et Mall of Sousse à l’occasion de la sortie de Super Mario Bros. Movie

Des surprises à Pathé Azur City et Pathé Mall of Sousse attendent les fans du royaume des Champignons à l’occasion de la Sortie de Super Mario Bros. Movie , le film centré sur l’univers de ce personnage mythique.

Pathé Azur City organise un évènement Super Mario samedi 08 avril 2023, en partenariat avec Retro Gaming Tunisie Events & The Planet Collection. Si vous êtes un fan du célèbre plombier moustachu et de son monde fantastique, vous aurez l’occasion de participer à des jeux entre amis ou en famille.

Les jeux à disposition du public sont Super Mario 1 sur NES, Super Mario World sur SNES, Super mario 64 sur nintendo 64, Super mario Sunshine / Mario Smash Football sur Game cube, Super Mario Galaxy sur Wii et Super Mario Kart sur Switch.

Le rendez-vous est donné dimanche 09 avril à Pathé Mall of Sousse avec en plus de la projection du film événement, une animation spéciale réservée aux grands fans avec des stands de jeux et la possibilité de gagner des figurines super Mario.

Le film d’animation Super Mario Bros. Movie d’une durée de 1h 32min relate l’histoire de Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers qui se retrouvent, alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit .

Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l’aide du champignon Toad et de la Princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du Royaume…

Plusieurs stars de Hollywood ont prêté leurs voix aux personnages emblématiques du jeu-vidéo, on retrouve ainsi Chris Pratt pour Mario ou Anya Taylor-Joy pour Princess Peach..

I.D.

Lire aussi :

Un nouveau trailer de Super Mario Bros. le Film, adapté du jeu vidéo iconique, dévoilé (B.A.)