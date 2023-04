Ons Jabeur joue contre Anna Kalinskaya en quarts de finale du tournoi de Charleston vendredi 07 avril 2023. La tenniswoman tunisienne (n°5 mondiale), s’est qualifiée après avoir battu jeudi l’américaine Caroline Dolehide (172e mondiale). La tunisienne a disposé de son adversaire en deux sets (6-3, 7-5).

La seule confrontation entre Ons Jabeur et la Russe Anna Kalinskaya, a été disputée en 2021 à Indian Wells et la tunisienne avait remporté la rencontre en deux sets.

Le match des quarts de finale du tournoi de Charleston 2023 entre Ons Jabeur et Anna Kalinskaya est prévu pour vendredi 07 avril à partir de 18H. Vous pouvez regarder le match de Ons Jabeur vs Anna Kalinskaya sur les chaines beinsports fr 3 et Teledeporte.

Tekiano