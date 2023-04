Des JCC 2023 dédiées au cinéma Tunisien: l’esprit du plus ancien festival d’Afrique serait-il brouillé?

Les JCC2023 ou édition 2023 des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) sera aux couleurs du cinéma tunisien et s’inscrit dans le cadre de la célébration de son centenaire a annoncé la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi lundi 10 avril.

Cette annonce à été faite, en marge d’une séance de travail avec les membres de la commission consultative mixte réunissant le ministère, le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et les professionnels du secteur, informe le ministère sur sa page facebook.

La ministre a indiqué la volonté de faire de la 34ème édition des JCC une édition spécialement réservée au cinéma tunisien conformément aux principes fondamentaux instaurés par le fondateur des journées feu Tahar Cheriaa, lit-on sur la page facebook du ministère des affaires culturelles tunisiens…

Pourtant, l’ambition première de Tahar Cheriaa fondateur des Journées cinématographiques de Carthage a toujours été de mettre en avant le cinéma d’Afrique subsaharienne et du monde arabe en plus de renforcer les collaboration avec le cinéma du sud.

Plusieurs professionnels et protagonistes tunisiens du cinéma n’ont pas apprécié cette annonce qui exprime une volonté de tâcher ce pourquoi a été lancé ce festival international considérée comme le plus ancien festival cinématographique d’Afrique.

Hayet Guettat Guermazi a précisé dans ce sens que la majeure partie de la programmation des JCC 2023 sera dédiée au cinéma tunisien qui célèbre cette année le centenaire de sa naissance mais que les JCC garderont leur vocation d’un festival d’envergure arabe et africaine, depuis sa création en 1966.

La ministre a déclaré que les JCC seront ” une édition exceptionnelle coïncidant avec la célébration du centenaire du cinéma tunisien ce qui devra constituer une occasion pour promouvoir à plus grande échelle le cinéma national. ..” ” Le festival prendra un nouveau départ en adoptant une conception bien étudiée et inspirée du succès des meilleures éditions précédentes “, a-t-elle estimé.

Les Journées Cinématographiques de Carthage sont une manifestation biennale qui est devenue annuelle en 2015. En 2022, le ministère a décidé de le réorganiser à nouveau tous les deux ans, suite à une polémique déclenchée par les défilés sur le tapis rouge et qui a fait réagir la présidence de la république…

Les JCC ont toujours eu pour objectif de faire connaitre le cinéma d’Afrique subsaharienne dans un premier lieu en plus des productions arabes et d’ailleurs. C’est l’une des rares occasions ou les cinéphiles tunisiens ont la possibilité d’apprécier ces films.. Par contre les productions et films tunisiens sont mis en avant tout au long de l’année et remplissent les salles.. Serait-il judicieux de priver les cinéphiles tunisiens de cette rare occasion de se délecter de productions inédites?

S.B.