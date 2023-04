Redmi Note 12 : Un smartphone milieu de Gamme avec une caméra de 200 MP bientôt sur le marché Tunisien

Redmi Note 12 , le nouveau smartphone milieu de Gamme proposé par Xiaomi Tunisie doté d’une caméra frontale de 200 MP sera bientôt disponible sur le marché Tunisien. Xiaomi Tunisie présentera bientôt la nouvelle série Redmi Note. Certains de ces appareils ambitionnent de devenir le meilleur du milieu de gamme Android!

Xiaomi a confirmé le nom de ces deux modèles correspondant aux Redmi Note 12 Pro+ 5G et Redmi Note 12 , deux téléphones mobiles que l’on a déjà vus présentés il y a quelques mois en Chine.

A travers différentes images promotionnelles, Xiaomi a confirmé certaines des fonctionnalités qui accompagneront ces smartphones, et celles-ci coïncident avec celles des modèles chinois.

Par exemple, la firme asiatique a révélé que le modèle Pro+ 5G aura un capteur de caméra principal de 200 MP, et équipera même la charge rapide jusqu’à 120 W que nous avons vue dans d’autres modèles de marque.

En plus de cela, la société a révélé que le panneau choisi pour ce téléphone sera équipé de la technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, plus que les spécifications habituelles pour cette gamme de produits. Bien évidemment, Xiaomi n’a révélé aucune des caractéristiques du modèle Pro en Tunisie, nous devrons donc attendre quelques jours avant de pouvoir confirmer qu’il les partage sur leur page Facebook officielle.

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose de plus à dire ou que Xiaomi elle-même nous a révélé. On s’attend à ce que, comme cela s’est produit sur le marché asiatique, un supposé Redmi Note 12 Pro Plus 5G soit également présenté.

Tous les détails sur la nouvelle série Redmi Note 12 seront révélés dès le 13 Avril 2023.

Tekiano avec communiqué