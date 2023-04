Tunisia Game Show : Un salon spécialisé dans le gaming s’organise à Sousse

Tunisia Game Show est un salon spécialisé dans le gaming qui s’organise à Sousse du 15 au 20 avril 2023. Le salon se présente comme un espace unique de rencontre entre exposants et visiteurs passionnés de gaming et les éditeurs de jeux vidéo, abrité à la foire internationale de Sousse.

Un village de gaming sera mis en place et un festival de rap avec 4 concerts donnés par les meilleurs rappeurs tunisiens du moment Samara, Redstar, Jenjoon et Sanfara. Des tournois de jeux vidéo FIFA 23, FreeFire et Valorant et des cash prize de valeur sont prévus, de défilés de voitures de collection et plein d’autres surprises attendent les visiteurs.

Les exposants présenteront leurs nouveaux produits et services innovants dans le domaine vidéoludique. les gamers tunisiens, auront l’opportunité de tester les nouveautés du domaine de gaming. De plus , une Parades et concours de cosplay (déguisements de personnages de la pop-culture) seront organisés.

AppGallery, la plateforme de distribution d’applications, marquera sa présence à cet événement d’envergure à travers le plus grand stand. Les participants vivront l’expérience mobile gaming via AppGallery, et se régaleront à travers un espace d’exposition et de découverte des derniers produits Huawei disponibles sur le marché tunisien : smartphones, objets connectés, produits audio, laptops, tablettes…

L’espace d’exposition sera marquée également par la présence du nouveau smartphone HUAWEI nova 10 SE, marqué par un design innové, un système d’imagerie 108MP, une batterie HUAWEI SuperCharge de 66W et une batterie de 4500mAh.

Les passionnés de jeux vidéos qui désirent participer aux tournois de jeux vidéo ou assister aux concerts et aux différentes manifestations payantes de Tunisia Game Show, ont la possibilité d’acheter leurs billets en ligne sur la plateforme teskerti.tn. Plus d’informations, sur la page facebook Tunisia Game Show.

