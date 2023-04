Le film “Les filles d’Olfa” avec Hend Sabry en tête d’affiche et réalisé par Kaouther Ben Hania figure parmi les films en compétition officielle au Festival de Cannes 2023, lit-on sur le site officiel du festival cinématographique français.

Le film tunisien figure parmi 19 autres opus qui vont concourir pour remporter la Palme d’or du Festival de Cannes 2023 prévu du 16 au 27 mai et dont le jury est dirigé par le suédois Ruben Östlund, dernier lauréat en date grâce à son film Sans filtre.

Le film “Les filles d’Olfa” (Four Daughters) a été réalisé et écrit par Kaouthar Ben Hania. Il est produit par Habib Attia et Nadim Cheikhrouha. Il a été tourné en Tunisie l’année dernière.

Pour la première fois depuis plus de 50 ans, un film tunisien est sélectionné en compétition officielle de festival de Cannes 2023. Le dernier film à figurer en compétition officielle fut “Une si simple histoire” de feu Abdellatif Ben Ammar, au Festival de Cannes 1970.

Synopsis du film tunisien ‘Les filles d’Olfa” : La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent.

Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés…

L’actrice Tunisienne Hend Sabry a exprimé sur les réseaux sociaux son bonheur et sa fierté de se retrouver pour la première fois de sa carrière en compétition officielle au Festival de Cannes.

A rappeler que Hend Sabry a participé au festival de Cannes auparavant grâce au film de la défunte Moufida Tlatli “Les silences du palais” qui a remporté en 1994, la mention spéciale du jury de la Caméra d’or.

S.B.