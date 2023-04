Série Redmi Note 12 : Les nouveaux smartphones de Xiaomi disponibles en Tunisie à partir de 779 dt

La série Redmi Note 12 est lancée en Tunisie. Xiaomi Tunisie annonce la sortie de cette gamme populaire. S’appuyant sur le succès incroyable de la série Redmi Note 11, la série Redmi Note 12 offre une fois de plus des améliorations remarquables aux fonctionnalités les plus importantes pour ses utilisateurs fidèles.

Ces améliorations incluent le système de caméra, la durée de vie de la batterie, la vitesse de charge et un design user-friendly, le tout proposé à une valeur exceptionnelle. Avec le lancement mondial de la série Redmi Note 12, Xiaomi démontre une fois de plus son engagement à rendre les fonctionnalités de smartphone haut de gamme accessibles à plus de personnes dans le monde.

La série Redmi Note 12 propose quatre appareils captivants :

– Le Redmi Note 12 est officiellement disponible à partir de 779 TND Prix Public Conseillé,

– Le Redmi Note 12 Pro+ 5G, est officiellement disponible à partir de 1799 TND Prix Public,

– Le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12S , seront bientôt disponibles.

Redmi Note 12 Pro+ 5G avec son système de triple caméra puissant

La vedette de la série Redmi Note 12 est le Redmi Note 12 Pro+ 5G avec son système de triple caméra puissant. Doté d’une caméra principale de 200 MP de niveau flagship avec OIS, d’une caméra ultra grand-angle et d’une caméra macro, ce dispositif haut de gamme vise à redéfinir la photographie pour le segment des smartphones haut de gamme de milieu de gamme.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G ravira les utilisateurs avec son écran AMOLED Flow exceptionnellement lumineux et vifs de 120 Hz, qui sont pris en charge par Dolby Vision® et Dolby Atmos®. Avec leurs matériaux P-OLED flexibles qui permettent des bords plus minces, les deux dispositifs offrent une expérience visuelle superbe et immersive.

Les deux smartphones sont livrés avec des vitesses de charge de niveau flagship, avec une HyperCharge2 de 120 W sur le Redmi Note 12 Pro+ 5G ainsi qu’une batterie longue durée de 5 000 mAh pour une utilisation quotidienne prolongée même en cas de forte consommation de contenu. Les performances 5G fluides et fiables sont assurées avec le chipset performant MediaTek Dimensity 1080.

Le Redmi Note 12 : Une performance impressionnante et fluide à chaque utilisation

Le Redmi Note 12 offre une performance impressionnante et une expérience de divertissement améliorée. Doté d’écran AMOLED super-lisse de 120 Hz, les utilisateurs bénéficient d’une qualité d’image époustouflante avec des couleurs distinctes. Alimentée par la dernière plateforme mobile Snapdragon 4 Gen 1, les opérations sont fluides, permettant une multitâche facile avec une efficacité énergétique améliorée.

Le Redmi Note 12 offre une charge rapide de 33 W et une batterie longue durée de 5 000 mAh (typ), ce qui signifie que les utilisateurs peuvent utiliser plus d’applications et prendre plus de photos sans se soucier de la batterie. Ajoutez à cela un solide triple appareil photo AI, une fonctionnalité de mode nuit époustouflante ainsi qu’une multitude de fonctionnalités et de filtres amusants, les deux appareils mettent une puissance d’appareil photo autrefois réservée aux téléphones phares entre les mains de plus d’utilisateurs à des prix abordables.

