Journée Mondiale de la Terre : 2 jours de célébrations à la Cité des Sciences Tunis

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre, deux jours de célébrations sont prévus à la Cité des Sciences Tunis jeudi 27 avril et vendredi 28 avril 2023. Le Jour de la Terre est une célébration mondiale qui coïncide avec le 22 avril de chaque année, encourageant les habitants de cette planète à agir, à innover et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter contre le changement climatique et protéger la terre de la pollution, de la déforestation…

La Cité des Sciences à Tunis prend part à cette célébration par l’organisation des activités éducatives et de sensibilisations afin d’inspirer les jeunes et les moins jeunes à agir pour la planète.

L’année dernière Google célébrait le Jour de la Terre à travers un Doodle qui expose le changement climatique

La Cité des Sciences à Tunis organise dans ce cadre en partenariat avec l’association Racines et Développement Durable ces deux journées dont le programme sera riche et varié en ateliers scientifiques tels que Les énergies renouvelables, les eaux souterraines, La terre en colère, Effet de serre et empreinte écologique….

Des visites guidées thématiques et la projection du film “Un autre regard sur la Medjerda” est prévue. Grâce à un inventaire de la zone humide de Béchouk, à l’embouchure du barrage Sidi Salem, au cœur de la Medjerda, la rivière la plus emblématique de Tunisie livre ses secrets dans ce film. Un travail de longue haleine réalisé par l’Association Exploralis.

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec CST