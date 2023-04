Aïd Al Fitr : arrêt des cours dans les différentes écoles et institutions dès le 20 avril

A l’occasion de Aïd Al Fitr, Le ministères de l’éducation se joint au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l’emploi et de la formation professionnelle pour partager un communiqué commun précisant la période de l’arrêt des cours dans les différents établissements universitaires, éducatifs et de formation professionnelle et de l’emploi.

Les étudiants et les élèves de Tunisie n’auront plus cours à partir de la journée du jeudi 20 avril. La reprise du rythme normal des cours se fera lundi 24 avril 2023.

Rappelons que le le mufti de la république demeure la seule partie habilitée à annoncer officiellement le jour de la fête l’aïd Al Fitr 2023 qui coïncidera cette année soit avec vendredi 21 avril soit avec samedi 22 avril.

Aïd saïd à Tous !