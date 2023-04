Apple veut produire ses appareils en utilisant exclusivement des matériaux recyclés à 100%

Au fil des années, Apple a été vivement critiquée pour la pollution causée par ses produits, ce qui l’a poussée à s’engager dans l’amélioration de ses pratiques environnementales. Aujourd’hui, la compagnie de Cupertino souhaite poursuivre ses efforts dans cette direction, tout en se focalisant sur l’utilisation de matériaux recyclés pour la fabrication de ses dispositifs, comme c’est annoncé dans leur communiqué de presse publié le jeudi 13 avril 2023.

« Notre ambition est d’utiliser un jour 100 % de matériaux recyclés et renouvelables dans nos produits », a déclaré la vice-présidente d’Apple en charge de l’environnement et des initiatives sociales, Lisa Jackson. Afin d’atteindre cet objectif, Apple a annoncé son intention d’utiliser exclusivement du cobalt recyclé à hauteur de 100 % d’ici 2025, contre 25 % en 2022, pour la fabrication des batteries de ses iPhone, iPad, Apple Watch et MacBook.

L’entreprise à la pomme s’est également engagée à atteindre un taux de recyclage de 100 % pour les terres rares d’ici 2025, contre 73 % en 2022, ainsi que pour le placage d’or et la soudure à l’étain des circuits imprimés.

« Des matériaux recyclés dans nos produits à l’énergie propre qui alimente nos opérations, notre travail environnemental fait partie intégrante de tout ce que nous fabriquons et de qui nous sommes », a expliqué Tim Cook, le PDG d’Apple.