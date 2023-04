Discord : Désormais, vous pouvez envoyer des messages vocaux à vos amis depuis votre smartphone

Discord est un logiciel de VoIP et de messagerie instantanée qui est largement connu dans la communauté des gamers avec son interface inspiré de Facebook.

Cette application polyvalente et puissante est disponible sur toutes les plateformes. De plus, Discord est conçu par et pour la communauté des gamers, ce qui garantit que la plateforme la mise à jour constamment avec de nouvelles fonctionnalités.

En effet, Discord permet déjà de discuter ou de communiquer en VoIP avec vos amis, mais il n’était pas possible de leur laisser un message vocal jusqu’à présent et heureusement cette lacune a été corrigée.

D’ailleurs, les développeurs ont déclaré sur le blog de Discord : « vous devez envoyer rapidement un message à vos amis, mais vous êtes en mouvement et vous ne pouvez pas écrire ? Ou vous voulez être certain que les autres comprennent votre blague en la racontant avec le bon timing ? Vous avez de la chance, vous pouvez désormais envoyer des Messages vocaux dans Discord ».

Cependant, Discord impose certaines limitations pour les messages vocaux, où par exemple vous pouvez envoyer un message vocal d’une durée maximale de 20 minutes uniquement en DM, dans les messages directs de groupe, ou sur un serveur de moins de 200 membres.

De plus, vous pouvez consulter les messages sur un ordinateur, mais vous ne serez pas en mesure de les enregistrer que depuis l’application mobile.

Si vous êtes administrateur d’un serveur Discord et que vous craignez une surcharge de messages vocaux, sachez que vous avez la possibilité de désactiver cette option.