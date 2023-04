Film Hbiba , un film d’horreur Tunisien avec Latifa Gafsi et Khaoula Slimani dans les salles dès le 22 avril

Le film Hbiba du réalisateur Helmi Ben Regba, un nouveau film d’horreur tunisien avec en tête d’affiche Latifa Gafsi et Khaoula Slimani sera projeté dans les salles de cinéma à partir du 22 avril.

Ce film est marqué aussi par la participation de l’actrice Tuniso-Libanaise Sameh Sankari, l’acteur Mourad Ben Nefla, en plus des jeunes figures Nawel Shiri, Hiba Fraj et Akram Mabrouk, tous jouant leur propre rôle (avec les mêmes prénoms dans le film).

Basé sur certaines “croyances sociales” où des légendes continuent à faire leur chemin, le film est entamé par la narration (sur la voix de Latifa Gafsi) de l’histoire, vécue dans un passé lointain, d’une jeune fille tombée enceinte et qui a été tuée par son père dans un hammam pour laver l’honneur familial.

Maudit par les esprits des lieux, plus personne ne fréquentera ce bain maure et toute jeune fille enceinte qui y entre disparaîtra à jamais… Sur les ruines de ce lieu lugubre sera érigé un hôtel, lequel sera abandonné à son tour… Et c’est là que Khaoula, le personnage principal du film, en tant qu’instagrammeuse, elle invitera ses plus proches amies à l’accompagner, profitant d’une offre de collaboration dans la région de Tabarka et Aïn Draham.

Khaoula, accompagnée de son fiancé Wajdi, décide d’aller visiter l’hôtel tout en jouant son rôle de créatrice de contenu et d’influenceuse sur les réseaux sociaux. Et c’est là qu’elle va vivre toutes les scènes de frayeur et de terreur avec son fiancé…

En plus de son contenu original, le film de Helmi Ben Regba est une invitation à découvrir la merveilleuse région de Tabarka – Aïn Draham, avec de très belles vues sur certains lieux et sites remarquables, ses différents attraits touristiques et culturels qui font ressortir la féerie de la région telle que voulue par le réalisateur.

Helmi Ben Regba est un businessman franco-tunisien qui a étudié et vécu en Aix en Provence, en France. Avec un background en marketing et gestion artistique, Helmi a commencé sa jeune carrière dans le monde de l’événementiel en créant, en 2012, une société spécialisée dans l’évènementiel toujours et les services à l’audio-visuel en France. De retour en Tunisie, en 2019, Helmi va lancer une société de production audio-visuelle “Dream DC”.

Le film HBIBA sera dans les salles à partir du 26 Avril 2023. Après l’avant première le 18 avril au Colisée de Tunis, les avant-premières au cinémas Pathé de Tunisie avec la présence de l’équipe du film sont programmées comme suit :

PATHÉ AZUR CITY: Samedi 22 avril à 17h

PATHÉ TUNIS CITY: Samedi 22 avril à 20h

PATHÉ SOUSSE: Dimanche 23 avril à 16h

Tekiano avec communiqué