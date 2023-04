Festival Carthage 2023 : L’affiche de la 57ème édition dévoilée

Le comité du Festival Carthage 2023 a dévoilé l’affiche de la 57ème édition du Festival international de Carthage (FIC) prévue du 14 juillet au 19 août 2023 et présidée pour la deuxième année consécutive par le musicien, compositeur et chef d’orchestre Kamel Ferjani.

L’affiche de Festival Carthage 2023 met en avant les traits d’Apollon, dieu de la musique connu également par sa lyre, sur un fond couleur sable, dans un rappel symbolique à l’histoire riche et glorieuse que représente ce personnage pour Carthage.

Fondé en 1964, le Festival international de Carthage a joué au fil des sessions, un rôle important dans la promotion d’une culture diversifiée, d’une part, et d’offrir une opportunité pour le public de découvrir les expériences et les tendances artistiques et intellectuelles les plus impactantes dans l’univers de la création et aux artistes confirmés et émergents de faire éclore leurs talents, d’autre part.