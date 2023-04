Apple : Cette nouveauté peut sauver votre maison en cas d’incendie

Les enceintes connectées d‘Apple ont ajouté une nouvelle fonctionnalité très pratique. En cas de déclenchement de votre alarme incendie (détecteur de fumée et de monoxyde de carbone), l’HomePod est capable de détecter le son de l’alarme de manière intelligente, vous avertissant via votre iPhone.

Selon The Verge, cette fonctionnalité est actuellement en train d’être déployée sur les modèles HomePod de première et deuxième génération, ainsi que sur les HomePod mini.

A rappeler que cette fonctionnalité avait été annoncée auparavant par la société de Cupertino lors de la présentation de sa nouvelle enceinte HomePod de deuxième génération en janvier dernier.

HomePod will now recognize smoke and carbon monoxide alarms and send notifications to iPhone! No iOS or HomePod update, just a server-side change: pic.twitter.com/nyqJvg015Y

— Stephen Robles (@stephenrobles) April 18, 2023