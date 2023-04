Festival 24 Heures théâtre non stop au Kef de retour du 28 avril au 1er mai 

Le Festival 24 Heures théâtre non stop au Kef revient pour une 21 édition du 28 avril au 1er mai 2023. Le centre des arts dramatiques et scéniques du Kef informe que 33 représentations théâtrales d’une durée entre 45 et 80 minutes chacune seront proposées en plus de spectacles de musique, chorégraphie, animation et des projections de films.

Le festival du nord ouest précise dans son communiqué qu’il sera marquée par la participation d’artistes et académiciens de 13 nationalités : France, Italie, Espagne, Russie, Brésil, Iran, Arabie Saoudite, Irak, Jordanie, Amman, Algérie, Libye et Tunisie.

Le festival du théâtre au Kef fera son entrée dans plusieurs autres espaces dans les différentes régions du gouvernorat du Kef notamment dans les écoles, le centre d’intégration de l’enfance, le foyer universitaire Jugurtha et la prison civile du Kef.

Le démarrage du festival sera marqué par une conférence scientifique le vendredi 28 avril à 10H30 sous le thème “Le Théâtre et l’obscurité” suivie d’ateliers et de workshops portant sur l’écriture, la construction du personnage théâtral, les costumes et le style bouffon dans le théâtre.

Ceux qui désirent participer aux ateliers sont invités à remplir le formulaire en ligne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EvBpL7OZoDBEfpkoYgWPKlLmAy3N08pcXNaTdSGCJr6Vpw/viewform?fbclid=IwAR2yOGiWvU-w69n9PwVgjycyNBzZ9zbXJfEgDYiKtEFPmT18NZMiziDZtn8

Plusieurs hommages seront rendus à des hommes et de femmes de théâtre Tunisiens notamment l’actrice Zouheira Ben Ammar, l’acteur Raouf Ben Amor, l’acteur Fethi Haddaoui et le metteur en scène de théâtre tunisien Lassaad Ben Abdallah.

Les 24 Heures théâtre non stop au Kef débuteront effectivement dimanche 30 avril 2023 pour se poursuivre sans arrêt jusqu’au 01 mai.

