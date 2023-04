Netflix : Les séries et films à regarder cette semaine

Chaque semaine, le gigantesque streaming Netflix met à votre disposition de nouveaux films et séries. La bonne nouvelle c’est que le choix est toujours vaste.

Afin de vous aider à sélectionner le contenu à regarder cette semaine, Tekiano a choisi pour vous quelques-unes des meilleures nouveautés du catalogue.

Voici notre sélection !

Diamants Bruts :

Il s’agit d’un drame policier composé de huit épisodes et qui souligne l’histoire de la famille Wolfson, une famille juive ultra-orthodoxe qui dirige l’industrie du diamant à Anvers.

Après le suicide de son frère cadet, Noah, un autre membre de la famille, décide de revenir auprès de sa famille. Il découvre alors que sa famille est confrontée à des difficultés, notamment avec la mafia locale et est au bord de la faillite.

One more time :

Le personnage principal de la série, Amelia, fête ses 40 ans quand elle est soudainement heurtée par un camion. À sa grande surprise, elle se réveille mystérieusement en 2002, le jour de son 18ème anniversaire. Elle voit alors l’occasion de revivre cette journée de manière différente.

Sweet tooth :

Netflix diffuse la deuxième saison de cette série de science-fiction post-apocalyptique dans laquelle on retrouve Gus et d’autres hybrides. Ils sont retenus prisonniers par les Derniers Hommes, qui les utilisent comme cobayes dans leur quête d’un remède contre le Grand Fléau qui a ravagé l’humanité. Afin de sauver ses amis, Gus entreprend un sombre voyage à la recherche de ses origines et du rôle de sa mère dans l’extinction de la race humaine.