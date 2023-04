Elyanna, première pop star palestinienne à chanter au festival Coachella aux États-Unis

La chanteuse palestino-chilienne, Elyanna, figure dans la liste des grands artistes qui ont performé à Coachella 2023 tels que Frank Ocean, BlackPink et Gorillaz, ce qui représente un événement important pour l’ensemble du monde arabe et pour la pop star, vu qu’elle était la première Palestinienne à se produire lors de ce festival mondial, et elle était également une des rares artistes à chanter en arabe lors de cet événement prestigieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elyanna اليانا (@elyanna)

Depuis son lancement en 1999, le Festival de musique et d’arts de la vallée de Coachella est devenu l’un des événements les plus populaires de l’industrie musicale, et participer à cet événement prestigieux est un rêve pour les artistes car cela peut sans aucun doute apporter un plus à leur carrière.

Le festival attire un public important, avec une programmation diversifiée qui couvre des genres musicaux allant de la pop, du rock, du hip-hop, de l’indie, de l’électronique et de la musique de danse, et est souvent fréquenté par des célébrités.

Cette artiste de 21 ans, a développé un style unique qui fusionne les sons latins et moyen-orientaux, tout en abordant des thèmes tels que l’amour et la douleur dans ses chansons. En effet, son style musical, qui mélange des instruments traditionnels palestiniens avec des éléments de cumbia, de reggaeton et de pop latino-américaine, est profondément influencé par ses racines palestiniennes.