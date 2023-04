La foire internationale du livre de Tunis ,FILT 2023, lance un jeu-concours pour les créateurs de contenu littéraire

La Foire internationale du Livre de Tunis dans sa 37ème édition, FILT 2023, lance un appel à tous les créateurs et créatrices de contenu relatif à la littérature et aux livres. Les Booktubers sont invités à participer à un jeu-concours sur Instagram qui consiste à produire une vidéo “REEL” en relation avec la foire et ce sous forme: d’un “VLOG”, d’une vidéo en solo, d’une interview, ou d’un challenge, etc..

Les personnes intéressées sont appelées à :

• Produire et publier la vidéo “REEL” sur leur compte Instagram en identifiant le compte officiel de la foire (https://www.instagram.com/foireinterlivretunis/) à travers l’option “en collaboration”, et ce durant la période entre le 29 avril et le 3 mai 2023.

Un vote sera lancé le 4 mai 2023 à travers une story publiée sur le compte de la foire pour choisir le contenu le plus apprécié par le public.

Le résultat final sera proclamé le 5 mai et le/la gagnant.e sera honoré.e en présentiel le 6 mai au Palais des Expositions d’El Kram. Un cadeau lui sera remis à l’occasion. Le/la 2ème et 3ème gagnant.es seront aussi gratifié.es.

Le FILT , Foire internationale du livre de Tunis, se déroule cette année du 28 Avril au 07 Mai 2023 au Palais des expositions d’El Kram.