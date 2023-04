Match CA vs USM : Où regarder le match de US Monastir et Club Africain du 26 avril en streaming et à la TV?

Le Match CA vs USM est prévu pour mercredi 26 mai 2023 pour le cadre de la 4ème journée play-off de la ligue 1. Le match de US Monastir et Club Africain se joue à 16h au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Le match sera dirigé par l’arbitre libyen Abdelwahed Harouida qui sera assister par ses compatriotes Wahid Jahaoui et Mongi Ayat. L’arbitre VAR sera Nidhal Letaïef aidé par Aymen Ismaïl.

Vous pouvez regarder le match CA vs USM en direct live sur la chaine Al Kass 1. Le streaming du match US Monastir et Club Africain est accessible sur la plateforme de Diwan Sport.

