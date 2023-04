L’Université de Gabès entreprend de nouveaux projets à l’école nationale d’ingénieurs. Les travaux de construction des laboratoires du département de génie mécanique à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs à Gabès (ENIG), dont le coût est estimé à 2,4 millions de dinars, viennent de démarrer, a annoncé à l’Agence TAP, le président de l’Université de Gabès, Kamel Abderrahim.

Le projet consiste en la réalisation de 6 laboratoires répartis entre les spécialités suivantes : la conception assistée par ordinateur, la mécanique et la résistance des matériaux, les systèmes énergétiques, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, la maintenance des systèmes mécaniques et les minéraux, outre la réalisation d’un atelier de fabrication mécanique à commande numérique.

Ces nouvelles structures académiques dont la réalisation s’étale sur une période de 300 jours, se déploient sur une superficie de 949 m2, a fait savoir Abderrahim.

Au cours de la prochaine période, l’Université de Gabès entreprendra également la réalisation du projet d’un département d’études et de recherches à l’ENIG, avec des fonds qui s’élèvent à près de 12,5 millions de dinars.

Le département en question s’étalera sur une superficie de 3840 m2, et abritera 10 unités de recherche, des espaces techniques et à usage mixte, apprend-t-on de même source.

Tekiano avec TAP