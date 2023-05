Film Le Barrage en compétition officielle à Gabès Cinéma Fen et projeté dès le 03 mai en Tunisie

Le film Le Barrage de Ali Cherri concourt dans la catégorie compétition officielle long-métrages du festival Gabès Cinéma Fen 2023. Très remarqué à la Quinzaine des réalisateurs 2022, ce film de l’artiste libanais Ali Cherri est filmé au Soudan. Il sera projeté production dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 3 mai 2023.

A l’heure ou le Soudan n’est pas entrain de vivre ses plus belles périodes, malmené par une guerre destructrice, l’artiste plasticien et réalisateur libanais propose aux spectateurs de partir sur les rives du Nil à travers un long-métrage inspirant et évocateur…Le film Le barrage qui comporte très peu de dialogues est une œuvre visuelle tragique où la vie et la mort, les rêves et les désillusions, la révolution et les autres cohabitent dans l’eau et la boue.

Il nous invite à découvrir les aventures de Maher qui travaille près du barrage de Merowe dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, Maher s’aventure en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue. Alors que les soudanais se soulèvent pour réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie…

Bande-annonce du film Le Barrage d’Ali Cherri :

Ali Cherri est un artiste visuel et cinéaste vivant à Paris, né à Beyrouth. Combinant films, vidéos, sculptures et installations, son travail examine la construction de récits historiques. Ses courts métrages L’intranquille (The Disquiet) et Le creuseur (The Digger) ont été présentés dans des festivals de films de premier plan. Le Barrage, une fiction tournée au Soudan pendant la révolution (2018 – 2019), est son premier long métrage.

Une première du Film Le Barrage en présence du réalisateur Ali Cherri et de Rémi Bonhomme, producteur associé et directeur artistique du Festival international du film de Marrakech est prévue CinéMadart mercredi 3 mai à 19h30 et sera suivie d’un débat. Il sera projeté à à Institut français de Tunisie jeudi 4 mai et suivi aussi d’un débat.

S.B.