Clap de fin du Festival Gabès Cinema Fen 2023 : Geology of separation primé et hommage à Rim Hamrouni (Palmarès)

Le Festival Gabès Cinema Fen 2023 a pris fin mardi 02 mai 2023 après presque une semaine de marathon de films et de performances artistiques qui ont donné lieu à plusieurs échanges et réflexions mais aussi l’ébauche de nouveaux projets. L’image sous toutes ses formes a été célébrée au festival de Gabès, qui a donné un large champ d’expression à l’art visuel et les films en réalité virtuelle. La cérémonie de clôture s’est déroulée à l’Hôtel Oasis à Gabès avec l’artiste et actrice Amira Chebli comme maitresse de cérémonie.

Cette nouvelle session du festival a tenu à préserver l’identité qui se rapporte peu à peu à sa terre natale Gabès, et a aussi rendu hommage à ses enfants. Gabès est la ville natale de l’artiste aimée, Rim Hamrouni, qui nous a récemment quitté à la fleur de l’âge. La chanteuse Nawal Ben Salah a présenté un intermède musical en hommage à la regrettée Rim qui aimait particulièrement chanter et qui a marqué la scène artistique avec ses positions fortes et ses nombreuses rôles sur grand et petit écran mais aussi à la radio..

palmarès de Gabès Cinéma Fen 2023 Prix du jury longs métrages : Geology of separation – Yosr Gasmi & Mauro Mazzocchi Mention spéciale du jury longs métrages: The Tedious Tour of M. – Hend Bakr Prix du jury courts métrages: Three disappearances and a song – Nadia Ghanem Mention spéciale du jury courts métrages : I’ve known rivers – Saif Fradj & Esraa Elfeky Prix ” hackhaton VR ” meilleur film: “wled tesaa” de Chourouk Bedhiafa, Alaeddine Hamouda et Amina Dhaou

L’équipe qui a participé à l’atelier de la critique cinématographique dirigé par les critiques, spécialistes du 7e Art, Saad Chakali et Alexia Roux (auteurs et contributeurs à la revue de cinéma en ligne Le Rayon Vert) organisé en marge de GCFen 2023, a aussi rendu son verdict.

Le prix de la critique catégorie longs-métrges a été attribué à “Geology of Seperation” de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi. Dans la catégorie courts-métrages, le prix de la critique a été décerné à The Secret Garden de Nour Ouayda et Three disappearances and a song de Nadia Ghanem.

A noter que les magnifique trophées qui ont été remis aux réalisateurs qui se sont distingués au festival de Gabès sont l’œuvre de l’artiste El Seed qui est aussi originaire de la ville. Les membres de l’atelier de la critique cinématographique ont remis de leur côté, des éventails à main en paille symbole de Gabès, en guise d’appréciation.

Le festival Gabès Cinema Fen a permis au visiteurs et cinéphiles habitants à Gabès de découvrir dans le cadre de séances de projections spéciales trois long-métrages tunisiens récents et inédits. Il a été projeté en ouverture du festival le film multiprimé “Ashkal” de Youssef Chebbi, le film “Sous les Figues'” de Erige Sehiri, et en avant première du film BASTARDO de Nejib Belkadhi, Director’s cut, 10 ans après sa première sortie dans une première version en 2013.

La nouvelle version du film Bastardo de Nejib Belkadhi avec Abdelmonem Chouayet, Lobna Noomene, Taoufik El Bahri et Chedli Arfaoui sera projetée pour le grand public à partir de la rentrée prochaine.

Sara Tanit