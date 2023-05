Google : Le programme de la conférence des développeurs dédié à l’IA et à Android

Google vient de publier le programme de la conférence Google I/O 2023 qui s’annonce très chargée pour les développeurs. Plus de 120 ateliers aborderont des sujets variés tels que :

l’accessibilité

les publicités

l’IA et l’apprentissage automatique

Android 14

la réalité virtuelle/augmentée

Chrome OS

le Cloud

le design

la programmation d’applications mobiles

Google Assistant

Google Play

l’Internet des objets

les services de géolocalisation/cartographie

Smart Home,

Wear OS,

le Web

Le programme de Google I/O 2023 montre clairement que l’entreprise poursuit activement le développement de ses technologies liées à l’Intelligence Artificielle.

L’atelier “Quoi de neuf dans l’IA générative ?” donnera aux développeurs l’occasion de découvrir les nouveaux outils et API qui permettront aux ordinateurs de comprendre et de générer du langage naturel avec un niveau de nuance et de fluidité sans précédent.

En effet, cette initiative vise à démontrer l’expertise de Google dans ce domaine.

L’entreprise joue un rôle crucial dans l’écosystème d’Android, avec près d’un tiers des sessions de travail qui seront dédiées à explorer le système d’exploitation mobile. Ces sessions aborderont à la fois l’évolution du design avec Material You, présent dans Android 12, ainsi que l’utilisation des nouveaux outils et services qui sont particulièrement intéressants pour les développeurs tels que Google Play, Flutter, Firebase et autres services Google Cloud.

Il y aura également une section consacrée aux Passkeys, une technologie qui permettra aux utilisateurs de se passer de mots de passe dans les applications Android.