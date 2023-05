Le sitcom Familia Grande disponible en streaming gratuit sur Artify

Le sitcom Familia Grande est disponible en streaming gratuit sur la plateforme tunisienne Artify. C’est une mini-série comique qui présente la vie quotidienne d’une famille tunisienne et la manière dont elle fait face à la désinformation.

Familia Grande expose également la manière dont l’information est reçue par les membres d’une famille tunisienne lambda, et comment elle affecte leurs comportements, leurs émotions, et met en lumière la manière dont elle devrait être discutée et analysée.

Pour la première fois, une série comique éducative est également traduite en langue des signes pour toucher un public plus large, indique Heifel Ben Youssef, le réalisateur du sitcom, produit par Internews en Tunisie, financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

“Familia Grande” a été lancée sur la plateforme Artify, le 3 mai 2023, à l’occasion la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est interprétée par Manel Abdelakoui, Ridha Barhoumi, Marwene Bouzaine et Feynen Mansouri et elle est disponible en streaming gratuit sur Artify via ce lien : https://artify.tn/fr/media/6450ee9aa708da0ab28233d7/familia-grande

Tekiano