Les dermatologues alertent sur la pratique illégale de la médecine esthétique

La ville de Hammamet a récemment accueilli le “Congrès des 5A” (les 27, 28 et 29 avril 2023), qui a été organisé par l’Association laser des dermatologues tunisiens (ALDT) en partenariat avec la Société française des lasers en dermatologie (SFLD), et collaboration de plusieurs associations de dermatologie esthétique, notamment ADDESSE, GELD, CDCA, DEFFEE et ADELE.

En effet, des spécialistes renommés en médecine et en dermatologie de Tunisie, de France, d’Algérie et du Maroc ont assisté à des ateliers et des conférences consacrés aux dernières avancées en matière de traitement au laser, aux défis actuels de la pratique médicale, à la technologie esthétique, ainsi qu’à la prise en charge des différentes pathologies cutanées et du vieillissement.

Ainsi, ces discussions ont permis aux experts de partager leurs connaissances sur les dernières nouveautés dans ces domaines.

Le programme proposé lors de ce congrès était riche et varié, et a permis d’aborder plusieurs thèmes pertinents pour la communauté des dermatologues.

Parmi ces sujets abordés, on trouve : l’utilisation d’outils dermatologiques et la pratique de la dermatologie esthétique par des personnes non professionnelles qui ne sont pas autorisées légalement ou scientifiquement à exercer cette profession, ni à prescrire des médicaments ou d’autres thérapies qui doivent normalement être administrés par un médecin dermatologue. Le congrès a mis en évidence les risques de l’utilisation inappropriée de produits médicaux tels que le laser, qui doit être exclusivement utilisé par un professionnel de la santé qualifié.

La situation est alarmante, ce qui a conduit l’Association laser des dermatologues tunisiens à alerter sur cette pratique illégale qui touche de plus en plus de personnes.

« Nous organisons ce genre de congrès depuis 15 ans maintenant, mais nous tenons à médiatiser celui-ci en particulier afin de tirer la sonnette d’alarme face à la prolifération dangereuse et significative de personnes usurpant le métier de professionnels de la santé et médecins dermatologues et qui ouvrent même des soi-disant cabinets médicaux et opèrent illégalement en toute liberté », a expliqué la présidente de l’ALDT, Dr Rym Benmously.

Ce congrès a proposé des présentations de recherche, des discussions de groupe ainsi que des ateliers pratiques, ce qui a permis aux médecins de s’impliquer activement dans le processus d’apprentissage et de développement professionnel.