Deux Tunisiens font partie des lauréats du Cheikh Zayed book Award

La Tunisie a brillé lors de la 17ème édition du Cheikh Zayed book Award, l’un des prix les plus prestigieux au monde pour la littérature et la culture arabes où elle a remporté deux prix, le premier pour l’écrivaine Jalila Al Tritar et le deuxième pour l’écrivain Chokri Al Saadi.

En effet, la liste complète des gagnants a été annoncée sur leur site web officiel, décerné par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), le lundi 1er mai.

L’écrivaine tunisienne Jalila Al Tritar a remporté le prix de la catégorie “Critique littéraire et artistique” pour son livre intitulé “Dirasat fi Kitabat al-That an-Nisaa’iya al-Aarabiya” (Le point de vue des femmes : Études sur les écrits personnels des femmes arabes), publié en 2021 par la Maison Tunisienne du Livre.

Selon les organisateurs, la recherche de Jalila Al Tritar représente “une contribution significative à l’étude des biographies féminines”.

Cependant, Chokri Al Saadi a remporté le prix de la catégorie “Traduction” pour sa traduction de l’ouvrage “Expression and Meaning:Studies in the Theory of Speech Acts” du philosophe et linguiste américain John R. Searle, intitulée “Al-Ibarawa-al-Mi’na : Dirasat fi Nathariyat al-A’amal al-Lughawiya” (Expression et signification : Études dans la théorie des actes de langage).

Cette traduction de l’anglais vers l’arabe a été publiée en 2021 par l’Institut Tunisien de la Traduction, relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Selon les organisateurs, la version tunisienne du livre de Searle est remarquable pour sa qualité scientifique significative.

Les organisateurs de cet événement ont déclaré que parmi les 3151 candidatures de 60 pays, dont 22 pays arabes et 38 du reste du monde, tous les lauréats ont été choisis. Ils ont également souligné que cette édition a enregistré un nombre record de candidatures, avec un total de 3151 candidatures provenant de 60 pays, dont 22 pays arabes et 38 autres pays du reste du monde.

Il est à souligner que la cérémonie de remise des Prix se déroulera le 23 mai prochain lors de la Foire Internationale du Livre d’Abu Dhabi, qui se tiendra du 22 au 28 mai 2023.