La campagne Authentic Tunisia lancée par la startup Wantotrip avec 12 influenceurs du monde

La campagne Authentic Tunisia pour promouvoir le tourisme alternatif en Tunisie est lancée par la startup tunisienne Wantotrip et le Ministère du Tourisme et l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

La campagne, placée sous le thème Nature & Aventure, consiste en l’invitation de 12 influenceurs et créateurs de contenu issus des principaux marchés émetteurs européens, à savoir la France, l’Allemagne, la Grande Bretagne, la Belgique et l’Espagne.

Les 12 influenceurs et créateurs de contenu parcourent en binôme six itinéraires différents couvrant l’ensemble du territoire Tunisien du 1er au 12 Mai 2023. Ces itinéraires, conçus de manière réfléchie, ,reflètent la beauté et la richesse du patrimoine naturel, architectural, culturel et historique de la destination.

Du labyrinthe des ruelles animées de la Médina de Tunis aux imprenables Ksours de Tataouine en passant par le village berbère de Takrouna, le Colisée romain d’El Jem et les plages au sable fin de Djerba, ces 12 influenceurs et créateurs de contenu se trouveront embarqués dans une aventure exaltante qui promet une expérience sensorielle originale et inoubliable.

Alliant saveurs et senteurs, sport et loisirs, artisanat et savoir- faire ancestral, le programme de la campagne ‘Authentic Tunisia’ prévoit des ateliers de gastronomie, de pâtisserie, de poterie, de calligraphie…des dégustations de produits de terroir, des soirées astronomiques, des randonnées pédestres et équestres, des circuits VTT, des activités nautiques …et des rencontres avec la population locale.

Le programme du séjour a mis à contribution plusieurs startups de voyages et de fournisseurs d’expériences locales, en l’occurrence Tajrabti, Wildyness, Sud Extreme Camp Mars, Kabylis et Idwey. Une contribution orchestrée par Wantotrip dans une démarche collaborative.

La campagne internationale de marketing d’influence Authentic Tunisia incarne ainsi un partenariat public-privé privilégiant les initiatives innovantes tournées vers le digital. Il traduit une volonté commune de promouvoir une multitude d’expériences touristiques, différentes les unes des autres, pour un tourisme durable, participatif et inclusif.

La startup Wantotrip, plateforme internationale spécialisée dans l’organisation des voyages authentiques au profit des créateurs de contenu et leurs communautés, s’est engagé à promouvoir l’authenticité et le charme de la destination Tunisie à travers des expériences inédites et insolites.

Elle invite les internautes à la découverte des joyaux de la destination Tunisie à travers le contenu partagé par ces influenceurs du monde sur le compte instagram @AuthenticTunisia2023 et les hashtags #AuthenticTunisia # discovertunisia #wantotrip

Tekiano