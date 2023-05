Tournoi de l’Oued de rugby à 7 prévu à Nabeul du 10 au 14 mai 2023

Le Tournoi de l’Oued de rugby à 7 est prévu à Nabeul du 10 au 14 mai 2023. Le stade de rugby de Nabeul abritera ce tournoi de rugby organisé par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et le lycée Pierre Mendès France de Tunis.

Ce tournoi de rugby à 7, rassemblera plus de 130 jeunes sportives et sportifs inscrits, issus des établissements scolaires français de Tunisie ( lycée Pierre Mendès France de Tunis et lycée Gustave Flaubert (La Marsa) ) et un établissement scolaire français du Maroc ( Lycée René Descartes (Rabat) ainsi que des rugbymans appartenant aux clubs tunisiens de stade Nabeulien et de l’Association sportive Ettahrir .

Le rugby, vecteur d’éducation, de développement et de lien social, sera l’occasion pour nos élèves filles et garçons de se retrouver sur le terrain de rugby de Nabeul dans une ambiance sportive et conviviale, soulignent les organisateurs.

C’est la deuxième édition du Tournoi de l’Oued qui s’ouvre cette année à l’international avec la participation cette année des équipes du lycée René Descartes de Rabat (Maroc). Cet événement soutenu par Newrest est ouvert au public.

Tekiano