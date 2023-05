 Comar d’Or 2023 : Liste des nouveaux romans tunisiens primés lors de la 27e édition

Les lauréats du Comar d’Or 2023 , la 27e édition du prestigieux prix littéraire des assurances Comar qui récompense annuellement les meilleurs romans tunisiens édités récemment en langues arabe et française ont été désignés au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans la soirée du samedi 06 mai. La soirée a été ponctuée de deux pauses musicales avec la chanteuse Asma Ben Othman et le chanteur Ayman Lassik.

Les œuvres lauréats dans les deux compétitions, ont été sélectionnés parmi 37 romans en arabe et 24 romans en français. Ce nombre est plus important que celui de l’année précédente ayant enregistré 17 romans en français et 30 en arabe. Les œuvres retenues sont publiées durant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

En tout, 6 auteurs tunisiens ont été récompensés dans 3 catégories, le prix Comar D’or, le prix découverte et le prix spécial du Jury. Trois romancières dont deux francophones sont au palmarès de la 27ème édition de ce prix littéraire tunisien lancé en 1997.

Le jury de la compétition du roman en langue française a décerné le grand prix de cette édition à Mouha Harmel pour son livre ” SIQAL.. L’antre de l’Ogresse ” . Le jury considère que l’auteur “réhabilite les contes pour enfants et en tisse un univers romanesque à la frontière entre la mythologie religieuse, la fantastique, l’éprouvante et la Science-fiction, le tout porté par une réflexion philosophique sur la portée subversive des récits traditionnels”.

Palmarès de la 27ème édition du prix littéraires Comar D’or :

Comar d’Or :

Roman en Français : ” SIQAL.. L’antre de l’Ogresse ” de Mouha Harmel (Déméter)

Roman en arabe : ” Jebal Jloud ” d’Abdellatif Aloui (Med Ali Editions).

Prix découverte

Roman en Français : “Je Jalouse la Brise du Sud sur ton Visage “ de Meryem Sellami (Cérès éditions)

Roman en arabe : ” Zaman al Hathayan ” (littéralement Le temps de délire) de Rafika Bhouri (Mohamed Ali Editions)

Prix spécial du jury

Roman en Français :” Le Sacre des imbéciles ” de Fadhila Laouani (Lumières Méditerranée)

Roman en arabe :” Al Yaouma Jomaa wa Ghadan Khamis ” (littéralement ” Aujourd’hui Vendredi et Demain Jeudi “) de Sofien ben Rejeb (Arcadia Editions)

Le Comité d’organisation des prix littéraires Comar d’Or 2023 est présidé par Lotfi ben Haj Kacem. Le jury du roman en français est présidé par Ridha Kefi alors que le jury du roman en arabe est présidé par Mohamed Kadhi. Le ministère des Affaires Culturelles est partenaire de ce prix annuel financé par les assurances Comar et Hayet.

Ouverts aux éditeurs et romanciers tunisiens, les prix littéraires Comar d’Or récompensent des romans en langues arabe et française. Ces récompenses annuelles sont baptisées au nom de la Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances (Comar).

