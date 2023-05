Kébili : Retour sur la 3ème édition du Festival International du Théâtre au Sahara

Kébili , précisément le Village de Nouaïl, a abrité la troisième édition du Festival international du théâtre au Sahara qui s’est déroulée cette année du 28 avril au 02 mai 2023 . Ce village tranquille a été témoin d’une grande ambiance festive et d’une surabondance de représentations théâtrales dans différents espaces au coeur du désert tunisien.

Le public était présent en grand nombre, ce qui a ravi invités du festival de 22 pays différents qui ont loué la valeur de ce festival en termes de réalisation d’un spectacle théâtral rare sur les dunes de sable du désert et ouvrant de nouveaux espaces de rêves et de grands spectacles.

Ateliers de formation en théâtre, marionnette, expression corporelle et équestre

Pour la troisième année consécutive, la section des ateliers L’Art du comédien a remporté un grand succès en termes de sa contribution majeure à la formation et à la formation de plus de soixante jeunes amateurs de théâtre des régions des gouvernorats du sud. C’est une idée fondamentale et principale dans le festival.

Dans toutes les sessions du festival, le directeur du festival, Hafedh Khalifa, a cherché à conclure des partenariats avec les jeunes des maisons des jeunes à Kebili, Nouil-Kebli, Hazoua-Tozeur, Gafsa et Mohamed Ali à Gabes, en plus de la maison mobile des jeunes à Tataouine, le complexe des jeunes à Sfax, le complexe des jeunes à Médenine, et le centre intégré pour la jeunesse et enfance à Douz

Hommage aux femmes créatives du désert

Avec le soutien du Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées, et en partenariat avec l’Association Ansar el masrah et le Délégué Régional à la Jeunesse et aux Sports

Un atelier de formation pour les filles en expression théâtrale a été organisé sous la direction du Professeur Walid Al-Khadrawi à la Maison des Jeunes de Kébili, et un atelier en équitation sous la supervision de la cavalière Amani Abdel-Lawi, et un atelier de formation en art de la marionnette pour les jeunes et les cadres de l’enfance et de tous les jeunes, sous la direction de l’artiste international polonais Daniel Abrushzewski.

Un colloque sur les femmes créatives dans le désert a également été organisé dans l’espace “Al-Bortal” dans l’ancienne région de Kebili, animé par le Dr Fawzia Daifallah, avec la participation de la dramaturge Houda Bouazizi, de la conteuse libanaise Sarah Kassir et de la cavalière Amani Abdel Lawi.

L’espace culturel Al Bortal dirigé par la poétesse Souad Al-chayeb.

Palmarès du Festival International de Théâtre au Sahara à Kébili 2023

Après le marathon de visionnages quotidiens de plus de 18 représentations, réparties entre spectacles pour enfants, pièces pour adultes, performances d’ateliers et grandes épopées, les membres du jury présidé par Yousef Al Balushi du Sultanat d’Oman et Houda Bouazizi deTunisie ont dévoilé les résultats:

– Prix ​​du meilleur spectacle pour enfants pour la pièce “L’Avare” de Lamma Production Company à Gabes

– Prix de la meilleure présentation des résultats des ateliers de formation pour l’équipe de Maison de jeune Mohamed Ali à Gabès,

– Prix de la meilleure présentation théâtrale pour adultes pour la pièce “Sérum” de l’Association El-Kettar pour le théâtre,

– Prix ​​du meilleur monodrame pour la pièce “je suis une femme” de Nadia Talish,

– Prix du meilleur spectacle épique, conjointement pour le spectacle “Tazieh chabih Waqiaa” du groupe iranien chabih Khawan et le spectacle “Mint_Al-Bar” de l’Association Ihaa des arts du squelette à Nouakchott, Mauritanie.

