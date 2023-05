Be Actor Studio présente l’exposition de Junko Mori ‘Nostalgie de Kyoto’. Organisée par Diletta D’Ascia, cette exposition invite les visiteurs de l’espace culturel à la découverte d’un Pays, à travers les créations d’une artiste peintre et cheffe costumière à partir du samedi 13 mai à 17h00.

Junko Mori présentera sa dernière collection, en nous parlant de son Pays et de ses techniques traditionnelles pour le traitement des tissus, la teinture et la peinture sur tissus anciens. Les thèmes que Junko Mori privilégie sont ceux de la nature et de l’art japonais. Elle les fait revivre comme tels dans ses créations, à travers les suggestions que lui inspirent le rythme des saisons, l’observation de temples, les geishas, les anciens jardins ou la lecture des textes empruntés à la poésie classique de son Pays.

Toutes ses créations – bijoux, vêtements, sacs et dessins – sont des pièces uniques créées à partir de tissus pour Kimono anciens ou modernes et de soies de Kyoto ou des soies peintes à la main grâce à un processus d’ébullition complexe. Peints à la main ou teints avec des pigments japonais, ces créations racontent un peu le mystère de la beauté japonaise traditionnelle.

Junko Mori est née à Kyoto (Japon) et elle est diplômée en peinture de la Tama Art University de Tokyo. Elle a ensuite approfondi son parcours de formation grâce à une bourse d’études qui lui a permis de fréquenter l’Académie des Beaux-Arts de Rome. Elle a participé à plusieurs expositions personnelles et collectives avant de s’engager dans le secteur de la mode. Depuis de nombreuses années en effet, elle réalise des robes et des accessoires (colliers, boucles d’oreille, étoles, sacs et bracelets) en utilisant des tissus d’anciens kimonos ou des soies qu’elle peint ou teint elle-même avec des pigments naturels. De plus, elle a travaillé comme cheffe costumière, en réalisant les costumes pour différents films.

Pendant l’exposition il sera possible acheter ses créations. En portant ces objets de collection, vous sentez l’air mystique et élégant de Kyoto.

Tekiano avec communiqué