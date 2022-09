Dreams Chebeb lance sa 3ème édition avec 12 projets artistiques 

Dreams Chebeb , le programme d’appui aux projets des jeunes artistes tunisiens âgés entre 18 et 30 ans dans les 24 gouvernorats de la Tunisie, annonce le lancement de sa 3ème édition avec 12 projets artistiques.

La 3ème édition Dream’s Chebeb veillera à soutenir 12 projets, 9 projets de théâtre pour enfants et pour adulte , 1 projet de danse , 1 projet de musique et 1 projet de photographie. Ces projets seront réalisés dans 12 régions de la Tunisie : Menzel Jemil , Midoun , Menzel Bouzaiane, Moknine , Hajeb Laayoun , Jérissa , Kasserine , Guettar , Beni Khedache, L’Ariana, Le Kef et Gaafour.

Dreams Chebeb , lancé par l’artiste Leila Toubel est un programme de soutien à la création destiné aux jeunes créatrices et créateurs tunisiens. Son ambition majeure est de rendre le rêve artistique possible et réalisable. En plus du soutien financier, Dreams Chebeb offre aux lauréats l’accompagnement et la formation pour la gestion et l’accomplissement de leur projet artistique.

C’est dans cet objectif qu’il est organisé du 2 au 7 septembre 2022 à Be Actor Studio trois ateliers de formation en management culturel dirigé par l’artiste Hanane Hadj Ali du Liban, dans l’art de l’acteur dirigé par l’artiste Taoufik Ayeb et dans l’art de la mise en scène assuré par l’artiste Ghazi Zaghbani.

À cette occasion, une rencontre publique ouverte sera organisée en l’honneur de l’artiste Libanaise Hanane Hadj Ali le 3 septembre 2022 à 19h à Be Actor Studio à Tunis.

Créée par l’artiste militante Leila Toubel en 2017, Dreams Chebeb continue à faire le bonheur des jeunes grâce au soutien indéfectible de la Fondation Doen et le Ministère tunisien des affaires culturelles. Le Fond Hamza Cherbib pour la Culture et la Citoyenneté, l’hôtel Ibis, les espaces BeActor Studio et Piccolo Teatro Di Bizerta s’ajoutent à la liste des institutions qui soutiennent ce projet. Pour plus d’informations et jeter un coup d’oeil sur les anciennes productions des jeunes, consultez le site : www.dreamschebeb.com.

Bon vent aux 12 nouveaux projets artistiques!

