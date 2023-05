Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo : 2e édition organisée par Express FM à la cité de la culture

Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo est organisé pour sa 2e édition par Express FM à la cité de la culture de Tunis. La radio tunisienne de référence sur l’actualité économique et business, est fière d’annoncer l’organisation de la deuxième édition de ce salon qui se présente comme un événement majeur pour le secteur au Maghreb. La nouvelle édition se tiendra les 16 et 17 mai 2023 et prendra une ampleur maghrébine, sous l’appellation Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo (MCCE).

Afin d’accueillir un nombre toujours plus important d’exposants et de visiteurs, l’événement se déroulera dans le cadre prestigieux de la Cité de la Culture, située sur l’avenue Mohamed 5 à Tunis. Cette année, le salon rassemblera plus de 50 exposants et accueillera 70 conférenciers de renom, dont de nombreux experts internationaux dans les domaines de la cybersécurité et du cloud computing.

Dans le souci de réserver le meilleur accueil possible aux visiteurs venant des pays voisins, Express FM assurera la prise en charge d’une quarantaine de directeurs des systèmes d’information (DSI) originaires du Maghreb.

Présentation du salon MCCE

Le MCCE constitue un événement phare qui réunit les leaders de la cybersécurité et du cloud au Maghreb. La Cité de la Culture de Tunis offrira un cadre propice aux échanges, aux ateliers et au réseautage entre exposants et visiteurs. Le salon se positionne comme un rendez-vous incontournable pour les décideurs, les prestataires de services, les éditeurs de solutions et les hébergeurs du secteur.

Depuis sa création, Express FM met tout en œuvre pour offrir une programmation riche, innovante et ciblée à ses auditeurs et partenaires. Forte de son expérience et de sa compréhension des besoins de ses partenaires, la station a développé une offre de services en adéquation avec les tendances actuelles et les attentes du marché.

Le magazine radio Digilab, conçu pour les décideurs et les professionnels de l’IT, a ainsi évolué pour proposer une offre plus diversifiée et adaptée aux besoins spécifiques en matière d’expertise, de réseautage et d’information professionnelle. L’événement MCCE s’inscrit dans la continuité du lancement du magazine papier Digilab Le Mag et du premier événement B to B organisé par Express FM, en phase avec sa stratégie de diversification.

Ce salon marque le début d’une série d’événements prometteurs, dans le cadre d’une quête permanente de création de valeur pour nos partenaires et auditeurs.

Pour obtenir de plus amples informations sur le Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo, connaître les modalités d’inscription et consulter le programme complet, visitez le site web à l’adresse www.digilab.express ou bien www.mcce.tn