Salon du livre de Sousse : 8ème édition du du 11 au 21 mai 2023

Le salon du livre de Sousse se tiendra dans sa 8ème édition du du 11 au 21 mai 2023 à la foire internationale des expositions de la ville. plusieurs pays marqueront leur présence dans le cadre du salon de Sousse à l’instar de la Tunisie, l’Égypte, le Maroc, la Syrie et la Libye.

Les lecteurs auront la possibilité d’acquérir les derniers ouvrages sortis en Tunisie et dans le monde mais aussi les livres scolaires et les ouvrages dédiés aux enfants.

Des activités et des rencontres avec les auteurs sont a programme du salon du livre de Sousse en plus de conférences et des séances de signatures…

Le Salon international du livre de Sousse sera ouvert à partir du jeudi 11 jusqu’au dimanche 21 mai 2023, de 10 heures du matin à 19 heures.

