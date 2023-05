L’artiste Faycel Mejri présente l’exposition “Hymne d’une nation” à la Galerie d’art Alexandre Roubtzoff. Il s’agit là de la première exposition personnelle de l’artiste talentueux et innovant Faycel Mejri qui explore le thème de la mémoire et de l’enfance à travers des peintures émouvantes et ingénieuses.

Les peintures sont réalisées avec une technique mixte qui associe peinture à l’huile, acrylique et crayon, offrant un style graphique visuellement intéressant et en supplément une émotion profonde.

Les sujets sont représentés avec une grande attention aux détails, à la fois dans les couleurs vives et dans le dessin soigné. Les tableaux binaires de Faycel Mejri dépeignent toutes sortes d’écarts : celui des couleurs et des valeurs, des enfants et des vieillards, du proche et du lointain. Le tout est tenu en communion par un étrange continuum : la colle invisible du temps.

L’ensemble de l’exposition baigne dans une cohérence absolue qui associe esthétique et narration. Chaque œuvre peut être vue comme un fragment d’une histoire plus grande, une histoire que l’artiste partage avec ses spectateurs.

Les œuvres de Faycel Mejri offrent une expérience artistique immersive et captivante en alternant entre la figuration et l’abstraction.

Le vernissage de l’exposition personnelle de l’artiste Faycel Mejri, Hymne d’une nation, sera assuré par Sabrine Chaouch et l’équipe By Roubtzoff samedi 13 Mai à partir de 18h30 à la Galerie d’art Alexandre Roubtzoff à la Marsa. L’exposition se poursuivra jusqu’au 03 Juin 2023.

