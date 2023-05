Djerba is Safe : Une vidéo virale pour promouvoir Djerba , l’île de paix et de tolérance

Djerba is Safe est l’intitulée d’une vidéo virale pour promouvoir Djerba qui a fait le buzz. Editée tout juste après l’attaque lâche qui a ciblé l’île en plein saison du pèlerinage à la synagogue de la Ghriba, la vidéo a dépassé les 1 million de vues en 24h sur les réseaux sociaux.

La vidéo est éditée par deux instagrameurs tunisiens, créateurs de contenu Baha Haddouk et Mehdi Hajji. Originaires de Djerba, ils se sont lancés tout juste après le crime perpétrée la veille dans un tournage dans plusieurs endroits de l’île allant à la rencontre des artisans et des touristes sur place pour sonder leur avis et demander comment ils se sentent à Djerba.

Un façon intelligente de promouvoir l’île de Djerba , terre de paix et de tolérance alors que tous les yeux sont rivés sur celle-ci mais pas pour les bonnes raisons.

I.D.