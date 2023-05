Météo en Tunisie : vent fort et pluies intenses sur le nord et le centre

La Météo en Tunisie sera marquée par des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues, jeudi 11 mai 2023 dans l’après-midi, sur les régions du centre-ouest, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM.

Ces pluies concerneront localement le centre-est et la région de Sfax, puis les régions du nord. Ces pluies seront intenses sur les gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid et le sud des gouvernorats du Kef et de Siliana. Les quantités de pluies varieront généralement entre 20 et 40 mm et atteindront localement 50 mm avec des chutes de grêles par endroits.

Vent fort sous orages atteignant temporairement 70 km/h. Le vent sera relativement fort à fort durant la nuit, sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

Températures maximales comprises entre 19 et 25 °C prés des côtes et sur les hauteurs et entre 26 et 32 °C ailleurs.