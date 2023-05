TikTok est accusé d’espionnage d’une journaliste !

Selon un rapport de la BBC, TikTok a surveillé les déplacements d’une journaliste en traquant le compte de son chat pendant plusieurs semaines. L’objectif du réseau social chinois était de comparer son adresse IP avec celles des employés soupçonnés d’avoir communiqué avec des journalistes.

Christina Criddle, une journaliste londonienne spécialisée dans les nouvelles technologies pour le Financial Times, a partagé une histoire inquiétante avec la BBC. Deux jours avant Noël 2022, elle a reçu un appel de TikTok l’informant que deux employés en Chine et deux autres aux États-Unis avaient accédé à ses données de localisation pendant plusieurs jours sans son consentement ni sa connaissance.

“C’était vraiment effrayant et horrible, et personnellement, assez violent. J’étais chez ma famille avec ma sœur adolescente, mes cousins adolescents – et ils utilisent tous TikTok tout le temps. Ils m’ont dit : “Whoa, devons-nous nous inquiéter ?”, déclare-t-elle.

Christina n’a pas connaissance de la durée exacte de la surveillance, mais elle sait que cela s’est produit pendant l’été 2022“Si ma position était surveillée 24h sur 24h, 7 jours sur 7, cela ne se limitait pas à mes actions au travail – ce qui ne serait pas acceptable même si c’était le cas – mais cela concernait aussi ma vie privée”.

Bytedance, la société mère de TikTok, a exprimé des regrets sincères concernant cette “violation majeure” de son code de conduite et a déclaré être “déterminée à empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir”. Pour rappel, en décembre 2022, des employés de TikTok ont espionné des journalistes américains dans le but d’identifier des sources.