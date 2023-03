La BBC invite ses journalistes à supprimer TikTok de leurs smartphones professionnels

Par peur d’espionnage, plusieurs institutions européennes et américaines, voir des Etats, ont invité leurs employés à supprimer TikTok de leurs smartphones. La BBC a suivi les décisions d’autres organismes et a encouragé son personnel et ses journalistes à supprimer TikTok de leurs téléphones professionnels.

Le géant des médias britanniques rapporte dans un article publié sur son site que le personnel a reçu un mail dimanche 19 mars dans lequel le groupe affirme « ne pas recommander d’installer TikTok sur un appareil d’entreprise BBC, sauf raison professionnelle justifiée ». « Si vous n’avez pas besoin de TikTok pour des raisons professionnelles, vous devez supprimer TikTok », est-il ajouté.

Rappelons que le Royaume-Uni a récemment interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux. Idem pour pour Washington ou la Commission européenne qui ont mis en place des interdictions similaires.

« La BBC prend très au sérieux la sécurité de ses systèmes, de ses données et de son personnel. Nous examinons constamment les activités sur les plateformes tierces – y compris TikTok – et nous continuerons à le faire », a souligné un porte-parole du groupe BBC. « Nous tenons également à préciser que l’utilisation de TikTok sur les appareils de la BBC est toujours autorisée à des fins éditoriales et de marketing ».