9ème édition du Festival du Film Saoudien sous le thème « Tapis rouge pour la liberté »

La neuvième édition du Festival du film saoudien a débuté le 4 mai et se poursuivra jusqu’au 11 mai 2023. L’événement a été inauguré par l’Association du cinéma en collaboration avec le Centre du Roi Abdelaziz pour la connaissance et la culture (Ithra), avec le soutien du comité du film du ministère saoudien de la Culture.

Les stars, les acteurs et les actrices originaires d’Arabie saoudite, du Golfe et du Monde arabe, ainsi que les personnalités clés de l’industrie cinématographique de la région ont assisté à cet événement exceptionnel.

En effet, deux femmes saoudiennes ont pris la parole lors de l’inauguration de la cérémonie : Hana Al-Amir, présidente de l’Association du cinéma, et Noura Azzamel, directrice de la programmation du Centre Ithra. Lors de son intervention, cette dernière a annoncé : “Selon des rapports internationaux, nous prévoyons que l’Arabie saoudite sera l’une des 20 meilleures nations dans l’industrie cinématographique d’ici 2026”. Une performance de danse intitulée “Naissance d’un palmier”, réalisée par un groupe mixte composée de danseurs saoudiens et étrangers, a également été présentée lors de cette cérémonie.

La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage à deux personnalités marquantes du cinéma saoudien et bahreïni : le cinéaste Saleh Al-Fawzen et le critique et scénariste Amine Saleh.

La soirée s’est poursuivie avec la projection d’un court métrage d’animation intitulé “Seleeg” (nom d’un plat régional), réalisé par la Saoudienne Afnen Bawyen, qui a été très apprécié par le public présent.

Il est à souligner que cette neuvième édition du festival comprend plusieurs compétitions récompensant des films et des scénarios, avec un nombre et des catégories de prix élargis par rapport aux éditions précédentes.

De plus, cette édition prometteuse proposera pas moins de vingt prix pour les compétitions de films, avec différentes catégories (longs métrages, courts métrages et documentaires), ainsi que six prix pour les scénarios et six subventions pour les projets de production.