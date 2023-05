Instagram : Prochainement, vous aurez la possibilité de sélectionner les personnes qui pourront voir vos photos et vidéos

D’après Alessandro Paluzzi, un rétro-ingénieur, Instagram est en train de développer une fonctionnalité intéressante en termes de confidentialité. Cette fonctionnalité, appelée “Amis proches”, serait similaire à celle utilisée pour les Stories où elle permettrait aux utilisateurs de sélectionner des personnes spécifiques qui auraient accès à leur contenu privé.

Malgré la perte d’influence d’Instagram ces dernières années, notamment en raison de l’émergence de TikTok au début des années 2020, le réseau social reste engagé dans l’innovation pour attirer de nouveaux utilisateurs et fidéliser les anciens.

Par conséquent, les rétro-ingénieurs sont constamment à la recherche des dernières fonctionnalités intégrées à l’application.

Le rétro-ingénieura partagé sa trouvaille sur Twitter en postant une capture d’écran montrant une nouvelle section “Audience” sur la fenêtre de publication de photos ou vidéos d’Instagram. En cliquant dessus, il est possible de configurer cette audience pour la restreindre à ses “Amis proches”.

#Instagram is working on the ability to create posts visible only to Close Friends 👀 pic.twitter.com/VQPQ0qKeah

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 4, 2023