La maison d’Ibn Khaldoun à la médina de Tunis bientôt restaurée avec l’aide des Emiratis

La maison d’Ibn Khaldoun à la médina de Tunis sera bientôt restaurée avec l’aide des Emiratis. Le ministère des affaires culturelles annonce la signature d’un accord en présence de la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, et le président du Conseil d’administration du Centre de la Grande Mosquée Sheikh Zayed, Abdul Rahman bin Mohammad Nasser Al Qwais afin de rénover la demeure du savant Abderrahman Ibn Khaldoun né à Tunis.

La maison du grand érudit Abderrahman Ibn Khaldoun (27 mai 1332-17 mars 1406) le philosophe, historien, économiste et sociologue arabe natif de Tunis, à l’époque des Hafsides se trouve à la Médina de Tunis, dans la rue de Torbet El Bey, pas loin de la mosquée Zitouna.

Elle sera restaurée et transformée en un musée consacré à ce grand érudit de la pensée et son œuvre exceptionnelle, avec le soutien du Centre de la Grande Mosquée Sheikh Zayed (Sheikh Zayed Grand Mosque Centre), aux Emirats arabes unis.

Le président du Conseil d’administration du Centre de la Grande Mosquée Sheikh Zayed a déclaré que ce nouveau partenariat ” fait partie d’autres initiatives du Centre pour préserver le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité en région arabe. “.

La Maison Ibn Khaldoun se situe à Bab El Jazira, l’une des portes de la ville de Tunis est construite à l’époque hafside au VIIIe siècle de l’hégire, elle est composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage entourant une cour ouverte, dont la plupart des murs sont recouverts de carreaux de faïence.

La maison se distingue par sa porte extérieure rectangulaire haute à deux battants, de style andalou, entourée d’un cadre de marbre sculpté. La cour est spacieuse, de forme carrée, avec sept portes donnant sur les pièces de vie.

Il y a deux galeries, chacune avec trois arches reposant sur des colonnes cylindriques en marbre blanc. L’escalier principal est en marbre blanc, orné de carreaux de faïence colorés sur les murs, menant à la cour couverte, décorée de motifs floraux inspirés du style italien.

Le ministère des Affaires culturelles veut transformer la maison en un musée culturel et historique qui comprend les oeuvres d’Ibn Khaldoun dont ses ouvrages et des livres biographiques sur sa vie et et son parcours littéraire. “Al Muqaddima” (Les Prolégomènes) constitue l’un des ouvrages les plus importants d’Ibn Khaldoun, considéré comme étant le précurseur de la sociologie. Son œuvre colossale est une référence en matière de philosophie, d’histoire et de littérature.

